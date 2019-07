As principais bolsas de valores europeias abriram em alta nesta sexta-feira, otimistas com as decisões que os bancos centrais tomarão nas próximas semanas.

O índice FTSE-100 da Bolsa de Valores de Londres subiu 0,5%, assim como o CAC-40 em Paris, enquanto o DAX em Frankfurt ganhou 0,6%.

Em Madri, o Ibex-35 começou o dia em alta de 0,55%.