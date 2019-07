Chanceler israelense e homólogo bareinita têm encontro inédito

O ministro israelense de Relações Exteriores anunciou, nesta quinta-feira (18), ter se reunido publicamente com seu homólogo bareinita em Washington, o primeiro encontro entre os dois Estados que oficialmente não mantêm relações diplomáticas.

"Ontem, me reuni publicamente com o ministro de Relações Exteriores do Bahrein", o xá Jaled ben Ahmed Al Jalifa, declarou em um tuíte o ministro de Relações Exteriores israelense, Israel Katz.

"Continuarei trabalhando com o primeiro-ministro israelense [Benjamin Netanyahu] para avançar nas relações entre Israel e os países do Golfo", acrescentou.

Em uma foto que acompanha o tuíte, os dois ministros aparecem sorridentes, um ao lado do outro.

Segundo comunicado do Ministério de Relações Exteriores israelense, "o encontro foi coordenado entre bastidores pelo Departamento de Estado americano no âmbito de uma conferência sobre a liberdade religiosa organizada em Washington pelo secretário de Estado americano, Mike Pompeo".

Os dois ministros "abordaram o tema do Irã, as ameaças regionais, assim como a cooperação entre os Estados e concordaram em continuar por este caminho", aponta o texto.

Os Estados árabes do Golfo compartilham com Israel uma hostilidade em relação ao Irã, acusado de querer espalhar sua influência na região e de querer se dotar de uma arma nuclear.