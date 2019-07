Atenta ao Fed, Wall Street fecha em alta

A Bolsa de Nova York fechou levemente em alta nesta quinta-feira, atenta a comentários do Federal Reserve (Fed, o banco central americano) abrindo caminho para uma redução da taxa básica de juros dos EUA.

O índice industrial Dow Jones teve alta de 0,01%, a 27.222,97 pontos, o tecnológico Nasdaq avançou 0,27%, a 8.207,24, e o S&P; 500 ganhou 0,36%, a 2.995,11.

Os índices foram beneficiados, no final da sessão, pelas declarações de John Williams, presidente do Fed de Nova York, que disse que, mesmo com as taxas básicas de juros próximas de zero, não era necessário "manter os cartuchos secos".

A tradução para isso, de acordo com vários especialistas: ele pediu uma redução nas taxas de juros, ou até mesmo um declínio acentuado.

Esses cortes são vistos positivamente por Wall Street, porque reduzem o custo do crédito para indivíduos e empresas e, portanto, trazem combustível na economia dos EUA.

Os resultados do banco de investimento Morgan Stanley (+0,3%) e do grupo de TI IBM (+2,7%) foram bem recebidos.

No mercado da dívida, o rendimento dos títulos a 10 anos do Tesouro caiu após as observações de Williams, a 2,027%, contra 2,045% na véspera.