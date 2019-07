Tigres, rinocerontes e outros animais selvagens são vítimas de inundações na Índia

Um tigre que fugiu de um parque natural devido às inundações no estado de Assam, Índia, apareceu nesta quinta-feira deitado em uma cama de uma shophouse (comércio-moradia), surpreendendo os residentes e revelando a difícil situação dos animais presos no dilúvio das chuvas de monção no sul da Ásia.

Este tigre, adulto com cerca de 90 kg, assim como outros animais residentes do parque nacional de Kaziranga, declarado Patrimônio da Humanidade pela Unesco en 1985, tentava chegar a terra firme quando a reserva ficou debaixo d'água devido às chuvas de monções que atingem a região, transbordando os leitos dos rios.

Neste lugar do sul de Assam, foram vistas algumas cenas insólitas, como búfalos selvagens correndo entre as águas, rinocerontes esgotados que descansavam em pequenos pedaços de terra ou elefantes cruzando uma estrada, enquanto os guardas do parque corriam para tentar alcançá-los.

Até agora, mais de meia centena de animais selvagens morreram, alguns em acidentes de trânsito, quando tentavam atravessar uma autopista nos arredores do parque para alcançar as colinas de Karbi, informaram meios locais.

O tigre estava a ponto de atravessar uma estrada quando de repente mudou de ideia e pulou no teto de uma shophouse. Depois, entrou no comércio-moradia, provocando pânico entre os moradores.

"O proprietário estava prestes a abrir sua loja às 08h30, quando viu o tigre pular dentro", disse à AFP Bhaskar Chudhury, veterinário chefe da ONG Wildlife Trust of India.

Chudhury indicou que em vez de utilizar dardos tranquilizantes para controlar o enorme felino, sua organização - de acordo com os moradores do lugar - preferiu esperar o entardecer para que este abandonasse a casa por conta própria.

Enquanto isso, os guardas-florestais utilizavam botes para atravessar o parque, que se tornou uma enorme lagoa, em busca de outros animais isolados ou feridos.

"Há muito tempo que este tipo de inundação afeta o parque nacional Kaziranga", disse à AFP Pradut Goswami, um guarda-florestal.

As chuvas que acompanham os ventos de monções, assim como são essenciais para os cultivos e a provisão de água para a população, provocam grandes estragos no sul da Ásia.

No estado indiano de Assam, 27 pessoas morreram nos últimos dias devido às inundações, e centenas entre a própria Índia, Nepal, Bangladesh e Paquistão.