Comunicado do Business Wire :SIAE MICROELETTRONICA

A Telefónica, por meio de sua marca Movistar Chile, em um esforço contínuo de melhorar sua rede 4G, implantou a solução multibanda da SIAE MICROELETTRONICA. A Movistar Chile pretende continuar aumentando a capacidade de backhaul móvel e melhorar a confiabilidade geral da rede devido a um forte crescimento do tráfego.

A solução multibanda da SIAE MICROELETTRONICA acoplando uma banda de frequência tradicional (15 GHz) com um conexão de banda E (80GHz), oferece capacidade em múltiplos GB sem comprometer as distâncias. Com esta solução, a Movistar Chile forneceu capacidade de fibra a dois locais de acesso e fechou um anel de fibra agregado para melhorar o desempenho.

Em renomado um local de esqui, a capacidade sempre crescente gerada durante a temporada de inverno convenceu a Movistar a substituir a antiga conexão de micro-ondas de 18,6 km pela solução multibanda da SIAE MICROELETTRONICA, fornecendo quatro vezes a capacidade original.

"A solução multibanda implantada é a primeira deste tipo na rede, levando a capacidade de fibra a locais em uma fração do tempo, sem custos associados à implantação da fibra", disse Luigi Lovati, gerente de contas da Telefónica Global na SIAE MICROELETTRONICA, acrescentando: "As soluções de banda eletrônica e multibanda atendem de modo rápido e econômico às necessidades de conectividade de alta capacidade daqueles lugares onde as fibras não tem possibilidade de chegar, como em montanhas. Devido à conformação do terreno do Chile, esta solução comprova ser um forte facilitador para o programa de modernização da rede da Telefónica."

Sobre a TELEFONICA CHILE

A Telefónica no Chile faz parte do Grupo Telefónica, uma das principais operadoras de telecomunicações do mundo no fornecimento de soluções de comunicação, informação e entretenimento. Com operações em 16 países, presença em 24 e mais de 365 milhões de clientes no mundo, a Telefónica tem forte presença na Europa e América Latina, onde concentra a maioria de sua estratégia de crescimento.

No Chile, a Telefónica comercializa seus produtos mediante sua marca comercial Movistar Chile, oferecendo serviços móveis e fixos, banda larga e TV digital, com presença em todo o país. A Movistar é hoje a maior comunidade de clientes no Chile, com mais de 10 milhões de usuários e mais de 14 milhões de acessos. Informações: http://www.movistar.cl; http://www.telefonicachile.cl.

Sobre a SIAE MICROELETTRONICA

A SIAE MICROELETTRONICA é líder em tecnologia de comunicação sem fio, proporcionando às operadoras soluções avançadas para transporte, serviços e projetos de micro-ondas e ondas milimétricas. A SIAE MICROELETTRONICA projeta e produz seus próprios componentes de RF, ao ser conectar ao laboratório de RF interno, instalações de recinto limpo e montagem completa de produtos com a instalação de última geração de SMT com fabricação inteligente 4.0. Informações: http://www.siaemic.com.

