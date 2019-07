Homem ateia fogo em estúdio de animação em Quioto e mata ao menos 12 pessoas

Ao menos doze pessoas morreram e 35 ficaram feridas após um homem atear fogo a um estúdio de animação em Quioto, na região central do Japão, nesta quinta-feira, 18. Outras 18 pessoas que trabalhavam no local permanecem desaparecidas, e diversos feridos estão em situação crítica, informaram autoridades locais.



O homem que jogou um líquido inflamável e iniciou o incêndio no prédio de três andares que abrigava o estúdio Kyoto Animation também ficou ferido e está sob custódia policial em um hospital da cidade. A identidade dele não foi revelada, e não há informações sobre o que o teria motivado.