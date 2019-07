EUA confirma bloqueio do programa F-35 para Turquia após compra de mísseis russos

Os Estados Unidos confirmaram nesta quarta-feira que a Turquia não poderá mais se unir ao programa de caças americanos F-35 da Otan, depois que Ancara comprou o sistema de defesa aérea de mísseis russo S-400.

"Infelizmente, a decisão da Turquia de comprar o sistema de defesa aérea russo S-400 suprime a continuidade de sua participação no programa F-35", informou em comunicado a porta-voz da Casa Branca, Stephanie Grisham.

Grisham acrescentou que Washington "continuará cooperando amplamente com a Turquia, considerando as limitações impostas pela presença do sistema S-400" no país.