Comunicado do Business Wire :GSMA

A GSMA anunciou hoje que assinou uma parceria de trinta e oito milhões de libras com o Departamento de Desenvolvimento Internacional (DFID) do Reino Unido. A "Parceria para Inclusão, Inovação e Escala" irá fornecer financiamento para aplicar o programa 'Mobilidade para Desenvolvimento' da GSMA sobre inclusão digital, identidade digital, energia, água, saneamento e redução da desigualdade de gênero na mobilidade. Irá incluir também duas novas áreas de enfoque: invalidez e clima.

"Esta marcante parceria com o DFID reforça o poder e o potencial conjunto da cooperação de setores público e privado, garantindo que continuaremos nosso papel crucial de estimular a inovação digital a fim de oferecer negócios sustentáveis e impacto socioeconômico em larga escala a comunidades carentes", disse Mats Granryd, Diretor Geral da GSMA. "Este projeto reforça nosso compromisso de apoiar as Metas de Desenvolvimento Sustentável (SDGs) da ONU e usar o poder da tecnologia para reduzir as desigualdades mundiais."

Inclusão, Inovação e Escala

A parceria irá descobrir percepções vitais sobre as necessidades de comunidades carentes bem como identificar e investir em inovações e modelos de negócios habilitados para dispositivos móveis que podem levar a inclusão em escala. Novas tecnologias e modelos de negócios, como dinheiro móvel e energia solar com pagamento segundo o uso (PAYG), vêm sendo cruciais para gerar impacto socioeconômico a comunidades carentes. O DFID, um dos primeiros doadores do mundo a adotar tecnologias digitais, tem estado na vanguarda destas inovações. O programa 'Mobilidade para Desenvolvimento' da GSMA tem experiência em levar as inovações digitais em escala, envolvendo o setor privado, especialmente as operadoras de telefonia móvel e os inovadores digitais.

A nova parceria se baseia no relacionamento de longa data da GSMA com o DFID. Desde 2013, mais de 20 milhões de pessoas em 39 países foram afetadas, das quais mais de 70% foram mulheres. A associação já impactou todos as 17 SDGs, em particular a SDG 5, que enfoca a igualdade de gênero, a SDG 10, que visa a redução de desigualdades, e a SDG 7, que aborda o acesso à energia limpa.

Mobilidade para Desenvolvimento

O programa 'Mobilidade para Desenvolvimento' da GSMA foi criado para impulsionar a inovação em tecnologia digital a fim de reduzir as desigualdades no mundo. Em particular, o programa visa proporcionar negócios sustentáveis e impacto socioeconômico em larga escala a comunidades carentes. O programa está na intersecção entre o ecossistema móvel e o setor de desenvolvimento, oferecendo pesquisas e percepções exclusivas, além de conhecimento especializado no mercado que une a indústria da mobilidade, inovadores de tecnologia, governos e a comunidade de desenvolvimento.

Para mais informação sobre a equipe de 'Mobilidade para Desenvolvimento' da GSMA, acesse: https://www.gsma.com/mobilefordevelopment/

