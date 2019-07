Homem é preso na Espanha com meio quilo de cocaína escondido na peruca

(foto: Policía Nacional/Divulgação )

A Polícia Nacional daprendeu no, em, umde 65 anos com. A informação foi publicada nesta terça-feira, 16, noda polícia. Imagens mostram a droga armazenada em um saco colocado dentro da peruca, que tinha um fundo duplo."A engenhosidade dos traficantes de drogas não tem limites na tentativa de burlar os controles", afirmou a polícia espanhola em seu. Autoridades da Espanha estimaram em cerca de 30 mil euros o valor da carga no mercado europeu. O jornal La Vanguardia, de Barcelona, informou que o homem foi detido no dia 18 de junho, após chegar à Espanha em um voo proveniente de Bogotá. Ele não teve a identidade divulgada e permanece preso em Barcelona.Asde sua, divulgadas nesta terça, mostram o volume de drogas debaixo da peruca, que ele tentou dissimular com um chapéu. A polícia afirmou ao jornal catalão que a "os agentes são experientes e bem treinados e prestam a atenção nas atitudes dos passageiros suspeitos".é hoje o principal produtor de cocaína do mundo, à frente de Peru e Bolívia. O governo dos EUA vem se queixando do aumento da área cultivada e da quantidade de droga produzida.Nos últimos três anos, os hectares semeados de coca na Colômbia passaram de 112 mil, em 2014, para 209 mil, em 2017 - e a produção de cocaína subiu de 324 toneladas para 900 no mesmo período.Sabendo disso, a Polícia Nacional da Espanha realiza operações especiais em voos considerados "quentes", ou seja, que chegam de países onde o narcotráfico é mais atuante. (Com agências internacionais).