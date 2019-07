Amazon revisará termos de marketplace como parte de acordo feito com a Alemanha

A Amazon concordou em mudar os termos de serviço em suas plataformas para vendedores terceirizados em todo o mundo após uma investigação na Alemanha sobre as práticas da gigante de e-commerce em seu segmento de marketplace. O acordo marca a conclusão de uma apuração de oito meses feita pelo Federal Cartel Office, que, junto com a União Europeia, aumentou a supervisão e a regulamentação de grandes gigantes de tecnologia dos Estados Unidos nos últimos anos.



A Comissão Europeia e autoridades de concorrência na Áustria e na Itália estão investigando a Amazon em várias frentes, incluindo o tratamento de terceiros, e se a coleção de dados da empresa de comércio eletrônico sobre transações dá uma vantagem injusta a ela sobre outros que vendem em sua plataforma.



Em um acordo anunciado pelo regulador alemão, a Amazon está pronta para alterar alguns termos de sua plataforma, incluindo assumir alguma responsabilidade por vendas de terceiros, oferecendo aos vendedores 30 dias de aviso de suspensão de contas e reduzindo suas exigências em termos de confidencialidade para vendedores. Em comunicado, a Amazon disse que teve discussões "construtivas" com o FTC e que está fazendo alterações em suas regras "para esclarecer os direitos e responsabilidades dos parceiros de venda". Fonte: Dow Jones Newswires.