Localidade próxima ao Polo Norte registra recorde de calor

O termômetro atingiu, no domingo, 21 graus centígrados em Alert - a localidade habitada mais setentrional do planeta, a menos de 900 km do Polo Norte - e estabeleceu um "recorde de calor absoluto" para o verão boreal, informou nesta terça-feira a meteorologia canadense.

"É impressionante do ponto de vista estatístico, é um exemplo entre centenas de outros recordes estabelecidos pelo aquecimento global", disse à AFP Armel Castellan, meteorologista do Ministério do Meio Ambiente do Canadá.

Alert, uma base militar permanente estabelecida no paralelo 82 fundamentalmente para a intercepção de comunicações russas, é sede de uma estação meteorológica desde 1950.

Em 14 de julho, a base registrou 21 graus, e em 15 de julho, 20 graus. "Este é um recorde absoluto, nunca o havíamos visto antes", disse Castellan.

As altas temperaturas que se registram no norte "são totalmente devastadoras", sobretudo porque "tivemos temperaturas muito mais quentes que o habitual durante uma semana e meia".

O recorde anterior de 20 graus centígrados foi estabelecido em 8 de julho de 1956, mas desde 2012 houve vários dias com temperaturas de entre 19 e 20 graus nesta estação.

A média diário em Alert para um mês de julho é de 3,4 graus e a temperatura média máxima é de 6,1 graus.