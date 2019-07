Londres enviará um terceiro navio de guerra para o Golfo

Londres vai enviar para o Golfo um terceiro navio de guerra, a fragata "HMS Kent", informou nesta terça-feira (16) o ministério da Defesa (MoD) britânico, acrescentando que esta decisão, "de rotina", não está vinculada às tensões atuais nessa região.

De acordo com imprensa britânica, o navio será enviado para a região em setembro, informação que o ministério da Defesa, consultado pela AFP, não confirmou.

Atualmente, o "HMS Montrose" está na região, onde em breve chegará o "HMS Duncan", enviado para substituí-lo na tarefa de garantir a "liberdade de navegação", conforme divulgou o ministério na semana passada. Esta troca de embarcações já estava programada mas foi adiantada, acrescentou uma fonte da defesa, sem indicar o tempo de permanência dos barcos na área.

O Ministério da Defesa não esclareceu se os três navios poderiam patrulhar simultaneamente ao mesmo tempo, informando apenas que podem "estar juntos na área mas não necessariamente ativos".

A tensão em torno do Estreito de Ormuz, onde quase um terço do petróleo do mundo é transportado pelo mar, aumentou nas últimas semanas por conta de uma série de situações, que incluem ataques de origem não identificada contra petroleiros, a destruição de um avião não-tripulado americano por parte do Irã, que afirma que sobrevoava seu espaço aéreo, o que Washington negou.