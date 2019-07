Comunicado do Business Wire :Velodyne Lidar, Inc.

A Velodyne Lidar, Inc. anunciou hoje que a Kaarta incluiu a poderosa e inteligente tecnologia lidar da Velodyne no Stencil 2-32, a nova solução para mapeamento de superfície terrestre da Kaarta. Equipado com sensores lidar da Velodyne, o Stencil 2-32 rastreia com precisão superfícies do solo, mapeando meios-fios, bueiros, placas de sinalização, postes e outros elementos a uma fração do custo de sistemas de mapeamento móvel tradicionais. A plataforma Stencil ajuda a capacitar o planejamento urbano para melhorias de infraestrutura e também a gestão de tráfego e estacionamento.

Os dados tridimensionais gerados pelo Stencil 2-32 podem ser utilizados para as mais diversas aplicações, entre elas, modelagem de informações de construções (building information modeling, BIM), análises de dados geoespaciais e ferramentas de catalogação. Por exemplo, a Allvision emprega o Stencil 2-32 juntamente com dados de um desenvolvedor de veículos autônomos para conduzir a análise de ocupação de meios-fios em Strip District, bairro de Pittsburgh, área conhecida por sua elevada demanda por estacionamento na rua. Chamado Allvision Parkview, a solução permite que planejadores urbanos monitorem o comportamento de estacionamento para aperfeiçoar o planejamento de transporte e a gestão de vagas nas ruas.

"O acréscimo do Stencil 2-32 à linha de produtos da Kaarta amplia ainda mais o alcance das aplicações de mapeamento para varredura lidar móvel", comentou Kevin Dowling, Ph.D., diretor executivo da Kaarta. "As características de baixo nível de ruído, longo alcance e campo de visão dos compactos sensores lidar da Velodyne nos permitem criar sistemas com imensa versatilidade, precisão e velocidade, da captura à oferta de respostas."

O Stencil integra mapeamento tridimensional e estimativa de posicionamento em tempo real para gerar capacidades que não seriam possíveis com sistemas de varredura fixos. O Stencil 2-32 incorpora o sensor lidar Velodyne HDL-32E, que oferece alcance de 100 metros e uma taxa de dados de 720 mil pontos por segundo. A Kaarta adota uma avançada tecnologia robótica que combina dados obtidos de diversos sensores - lidar, odometria visual e unidade de medição inercial (inertial measurement unit, IMU) - e processa esses dados em tempo real. Para algumas aplicações, os dados podem ser aprimorados com posicionamento do sistema global de navegação por satélite (Global Navigation Satellite System, GNSS) e sensores de odometria de rodas.

"A combinação da tecnologia lidar da Velodyne com o avançado mapeamento tridimensional e algoritmos de localização da Kaarta é uma solução extraordinária e cria um sistema portátil que possibilita um mapeamento de superfícies rápido e detalhado", afirmou Aaron Morris, fundador e diretor executivo da Allvision. "A capacidade de coletar rapidamente informações geoespaciais precisas e atualizadas tem inúmeras aplicações."

O Stencil 2-32 é a mais nova oferta da linha de produtos Stencil da Kaarta, que também inclui o Stencil 2-16, uma plataforma móvel versátil e de custo reduzido que utiliza o sensor Velodyne Puck?. Sua facilidade de uso, amplitude de aplicações e fluxo de trabalho simplificado tornam o sistema ideal para inspetores de infraestrutura, topógrafos, engenheiros, arquitetos, planejadores de instalações, profissionais de segurança, entre outros.

"A Kaarta e a Allvision demonstram como empregar todo o potencial dos ricos dados de percepção computacional da Velodyne para uma solução inovadora destinada a inventariar, rastrear e monitorar ativos para planejamento e gestão futuros com precisão", declarou Mike Jellen, presidente e diretor de comunicação da Velodyne Lidar.

