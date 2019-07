Comunicado do Business Wire :Global Investment in Aviation Summit

A Autoridade de Aviação Civil Geral (GCAA, sigla em inglês) dos Emirados Árabes Unidos anunciou que a segunda edição da Cúpula Global de Investimentos em Aviação (GIAS, sigla em inglês) de 2020, com o tema "Possibilitando o crescimento global da aviação por meio de captação de recursos e parcerias-chave", será realizada em Dubai de 27 a 29 de janeiro.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20190716005791/pt/

Saif Mohammed Al Suwaidi, Director General of the GCAA (Photo: AETOSWire)

Mais de 200 investidores e 1.200 delegados, além de funcionários governamentais selecionados, organizações de aviação, empresas do setor financeiro e seguradoras, proprietários de ativos de aviação, operadores de aeronaves, prestadores de serviços logísticos e consultores jurídicos devem comparecer ao evento.

Ao divulgar os detalhes da cúpula, Saif Mohammed Al Suwaidi, diretor geral da GCAA, destacou a notável posição dos Emirados Árabes Unidos no setor de aviação internacional e regional.

Al Suwaidi disse: "A agenda nacional para 2021 tem como objetivo tornar os EAU os primeiros do mundo na qualidade da infraestrutura de transporte aéreo. Embora estejamos enfrentando alguns desafios, como determinar o espaço aéreo e o congestionamento nos Emirados Árabes Unidos, conseguimos grandes avanços no setor de aviação."

Ele acrescentou: "O setor de aviação é a base fundamental do desenvolvimento econômico do país."

As inscrições estão abertas em http://www.gias.ae/, e o site apresentará as últimas atualizações sobre os principais elaboradores de políticas, líderes do setor e especialistas em aviação que participarão das discussões de painéis e workshops.

Projetos cruciais e oportunidades de investimento no setor de aviação civil internacional devem ser revelados no evento.

A cúpula também revelará as melhores práticas da primeira incubadora de empresas de aviação, a Intelak, que oferece programas de treinamento e workshops para trainees que querem aprender os segredos e as técnicas do setor de aviação.

A primeira edição da GIAS contou com a participação de mais de 850 delegados internacionais e 120 investidores de 60 países de todo o mundo, incluindo Estados Unidos, Reino Unido, França, Alemanha, Índia, Arábia Saudita e Egito.

Nota para os editores

A Cúpula Global de Investimentos em Aviação foi lançada em 2018 para estabelecer um sistema socioeconômico sustentável de aviação civil. Ministros, especialistas em aviação, financiadores e investidores se reúnem a cada ano para oferecer um ambiente confiável para impulsionar o setor. A GIAS teve uma participação de mais de 850 delegados internacionais e 120 investidores de 60 países, incluindo Arábia Saudita, EUA, Reino Unido, Índia, Alemanha e França. Para obter mais detalhes, acesse http://www.gias.ae/.

*Fonte: AETOSWire

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20190716005791/pt/

Mohamed Wafy,Gerente de Contas,+97143285799 wafy@strategic.ae

© 2019 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.