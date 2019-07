Comunicado do Business Wire :Harbour City

Com a estreia de Toy Story 4 nas telonas do mundo todo este mês, Harbour City, o maior shopping de Hong Kong, está unindo forças com a Disney para dar vida ao filme até 4 de agosto de 2019! Inspirado pelo filme, Harbour City se transformou em uma festa temática de Toy Story com diferentes jogos e desafios no Ocean Terminal Forecourt próximo ao Star Ferry Pier e Ocean Terminal Deck com vista deslumbrante para o Victoria Harbour, onde os fãs podem brincar com Woody e sua turma contemplando o melhor visual do porto e do pôr do sol em Hong Kong!

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20190715005866/pt/

Large Scale Toy Story Carnival at Harbour City in Hong Kong (Photo: Business Wire)

Além disso, os fãs podem experimentar outras atividades divertidas e imersivas em todo o shopping, incluindo a exposição The Art of Toy Story 4, workshops infantis, uma loja pop-up de Toy Story 4, além de uma loja pop-up de sobremesas temáticas de Toy Story e um espaço divertido para tirar fotos apresentado por Hong Kong Disneyland. Os visitantes também podem se inscrever em pass.harbourcity.com.hk para resgatar o passaporte da "Our Toy Stories" de forma GRATUITA e realizar uma viagem emocionante pelo shopping desfrutando de uma série de atividades interativas, além de coletar selos comemorativos em vários pontos.

#HarbourCity #OurToyStories Download de releases, fotos e apêndices:https://www.dropbox.com/sh/hak7vcmt7ckxvn4/AADBVS6CYzjr7b9oyHEt-tAza?dl=0

Divirta-se com Woody e companhia na Toy Story Carnival!

Harbour City traz o maravilhoso universo de Toy Story 4 a Hong Kong, cheio de surpresas agradáveis em uma grande festa ao ar livre. Estátuas de Woody, Buzz Lightyear e Slinky recebem os visitantes no arco gigante de entrada - de 7 metros de altura - no Ocean Terminal Forecourt. Os fãs podem tirar fotos com outras personalidades da franquia, como Bo Peep, Duke Caboom, Jessie e os Aliens na "Bilheteria do balão", dar uma volta na "Montanha-russa" e tentar a sorte em uma máquina de pegar pelúcia "Merry-Go-Round" inspirada nos Aliens. A festa continua no Ocean Terminal Deck, com uma "Roda-gigante do Buzz Lightyear" de 6 metros de altura e o trailer de acampamento "Summer Road Trip". Os fãs também podem apreciaro belo pôr do sol junto com a turminha de alienígenas de três olhos. Com uma doação de HK$ 100 para o Exército de Salvação, os fãs também recebem fichas de jogo para participar de seis diferentes atividades e desafios.

Todos as Bonnies do mundo

Enquanto os amigos de "Toy Story" se reúnem em Harbor City, não podemos perder de vista sua nova dona, Bonnie. O Harbour City está dando as boas-vindas às visitantes chamadas Bonnie (mulheres ou homens) do mundo inteiro. Basta apresentar um documento de identidade mostrando que seu nome é Bonnie para resgatar fichas grátis e aproveitar os jogos da festa.

Nos bastidores de Toy Story 4

Na exposição The Art of Toy Story 4, os fãs da Pixar podem explorar os personagens e ambientes de Toy Story 4 através de uma excelente seleção de réplicas de arte, desde esboços a lápis e artes conceituais até pinturas e storyboards renderizados digitalmente. Na Sala de brinquedos do Garfinho e da Bonnie, as crianças podem percorrer um livro de histórias gigante, criar seus próprios talheres e se transformarem em "Garfinho" naKinect Experience.

Leve seus amigos para casa

Os fãs podem saborear deliciosos doces temáticos de Toy Story na Summer Splash Sweet Kitchen, encontrar uma grande variedade de produtos e até mesmo imprimir seus próprios nomes em qualquer produto na loja pop-up de Toy Story 4. Enquanto isso, os titulares do passaporte da "Our Toy Stories" podem desfrutar de privilégios especiais de compras em locais definidos de Harbour City.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20190715005866/pt/

Dúvidas dos clientes: (852) 2118 8666 / www.harbourcity.com.hk

Assessoria de imprensa: Harbour City Estates Limited Ms. Florence Man (852) 2118 8623 / florenceman@harbourcity.com.hk Mr. Andrew Yeung (852) 2118 8674 / andrewyeung@harbourcity.com.hk

© 2019 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.