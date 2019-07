Comunicado do Business Wire :Sintavia, LLC

A Sintavia, LLC - importante empresa independente de manufatura aditiva (MA) direcionada ao setor aeroespacial e de defesa - anunciou hoje que adquiriu a QC Laboratories, Inc. ("QC Labs"), uma empresa de serviços de testes não destrutivos (non-destructive testing, "NDT") sediada em Hollywood, estado norte-americano da Flórida. A aquisição aumenta consideravelmente os recursos da Sintavia em NDT para aplicações aeroespaciais comerciais, em particular com relação a testes de conformidade em acabamentos de superfície. Após o fechamento da operação, espera-se que a QC Labs opere como subsidiária independente da Sintavia. Os termos adicionais da transação não foram divulgados.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20190715005797/pt/

Sintavia's 55,000 square foot advanced manufacturing facility, located in Hollywood, Florida, specializing in metal additive manufacturing. (Photo: Business Wire)

"Já temos trabalhado com a QC Labs há alguns anos para desenvolver métricas de inspeção de acabamentos de superfície relevantes para o setor de manufatura aditiva", comentou Doug Hedges presidente e diretor de tecnologia da Sintavia. "O anúncio de hoje é um desdobramento natural desse processo, e esperamos aprofundar o relacionamento com a QC Labs ao continuarmos desenvolvendo métricas de NDT aceitáveis para a produção de componentes de MA."

"Há mais de 50 anos, a QC Labs tem contado com a confiança de importantes setores, inclusive aeroespacial e de defesa, para prestar serviços de NDT da mais alta qualidade", afirmou John Ahow, gerente geral da QC Labs. "É extremamente promissor poder aplicar esses mesmos serviços para desenvolver o campo de manufatura aditiva por meio da Sintavia."

Fundada em 1965, a QC Labs é uma importante prestadora de serviços de testes de NDT para o setor aeroespacial e de defesa. Com três unidades em Hollywood, Flórida; Orlando, Flórida; e Cincinnati, Ohio; a empresa é especializada em inspeções radiográficas (raios X e gama), por penetrantes fluorescentes, ultrassônicas, por partículas magnéticas e por correntes parasitas, e conta com aprovações para esses processos de empresas como Honeywell Aerospace, Lockheed Martin, General Electric, Collins Aerospace, Pratt & Whitney, Cessna, Eaton, Aerojet Rocketdyne e Rolls-Royce, entre outras. A empresa possui certificações Nadcap e AS9110.

Sobre a Sintavia

A Sintavia é líder mundial em manufatura aditiva (MA) independente de metais para o setor aeroespacial e defesa. Com impressoras de alta velocidade coposicionadas com equipamentos de pós-processamento de precisão, um complemento integral de equipamentos para testes mecânicos e um laboratório completo de produtos metalúrgicos e em pó, a Sintavia é capaz de otimizar parâmetros, fabricar em série e auditar peças de qualidade para setores essenciais. A Sintavia mantém compromisso com os mais elevados padrões da indústria e possui as certificações Nadcap, AS 9100, ISO 17025 e ANAB, além de ser credenciada OASIS e estar em total conformidade com os regulamentos ITAR. Para mais informações, acesse http://www.sintavia.com

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20190715005797/pt/

Carolyn N. Allan, +1 954.474.7800 Diretora de Marketing e Vendas Estratégicas

© 2019 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.