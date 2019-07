Milhares de turistas evacuados por causa de incêndios no sul da França

Autoridades no sul da França ordenaram nesta segunda-feira a evacuação de milhares de pessoas instaladas em uma área de acampamento muito popular da região, por temerem que os fortes ventos alastrem os incêndios florestais registrados nos arredores.

Mais de 2.500 turistas deixaram os vários locais de acampamento em Argelès-sur-Mer, na região de Perpiñán, perto da fronteira com a Espanha, muito procurada nessa época de férias de verão, informaram as autoridades.

De acordo com os primeiros relatos, não há feridos e os turistas foram encaminhados para três locais seguros, entre eles, dois ginásios.

Não está clara a causa do incêndio que atinge a região e que ganha força por conta dos ventos de até 70 km/h. O foco do fogo está isolado mas não está controlado ainda.

Para combater as chamas, as autoridades locais utilizam aviões cisterna, 30 veículos de bombeiros e centenas de agentes, que encontram dificuldade para trabalhar por conta do vento.

Argelès-sur-Mer é conhecida como a "capital do camping" durante o verão europeu e sua população, de 10 mil habitantes, chega a 150 mil durante as férias.