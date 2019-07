Comunicado do Business Wire :Rubicon Capital Advisors

A Rubicon Capital Advisors ("Rubicon") tem o prazer de anunciar a abertura de um novo escritório na Cidade do México, que será conduzido por Santiago Ortiz Monasterio, que ingressou na empresa como Diretor Sênior.

O escritório da Cidade do México se une ao escritório estabelecido da Rubicon em Bogotá, oferecendo serviços de consultoria bancária em investimentos em toda a América Latina para clientes nos setores de infraestrutura, energia e serviços públicos.

"A abertura do nosso escritório na Cidade do México é parte integrante da estratégia da Rubicon de fortalecer ainda mais sua presença no México e no mercado latino-americano mais amplo", afirmou o Diretor Executivo da Rubicon, Conor Kelly. "Esta expansão promove nossa estratégia de investir em mercados em crescimento bem como apoiar nossos clientes regionais e mundiais em seu amplo desejo e suas estratégias de investimento."

Santiago se une à Rubicon vindo da GBM Infraestructura ("GBM"), um dos principais centros mexicanos de energia e infraestrutura, onde trabalhou nos últimos sete anos, atuando nos quatro anos finais como Diretor Administrativo do Fundo. Santiago foi responsável pela estratégia geral de investimentos envolvendo ativos nos setores de energia, transporte, meio ambiente e social. Durante seu tempo na GBM, Santiago estruturou mais de 800 MW de capacidade instalada para projetos renováveis e térmicos, bem como várias estradas com pedágios e sistemas hídricos integrados em todo o México.

"É um imenso prazer me unir à Rubicon e à sua equipe de liderança à medida que a empresa continua a crescer mundialmente", observou o Diretor Sênior da Rubicon, Santiago Ortiz Monasterio. "Estou ansioso em empregar a experiência da Rubicon nos setores de infraestrutura, energia e serviços públicos, além de aproveitar as conquistas da empresa e a rede global de investidores para oferecer serviços a clientes no mercado latino-americano em dinâmico crescimento e em evolução."

A expansão da Rubicon na região segue um recente encerramento de transação anunciado na semana passada em torno de uma venda de participação acionária de uma rodovia mexicana com pedágios e sua empresa operadora associada. Além disto, a empresa supervisionou a aquisição de um ativo mexicano de pedágios em maio de 2018. O escritório da Rubicon em Bogotá foi inaugurado em outubro de 2018 em conjunto com o estabelecimento de uma equipe latino-americana mais ampla e as principais contratações do Diretor Executivo Andrés O'Byrne e o Diretor Sênior Juan José Montoya. A empresa vem atuando na América Latina desde 2011.

Sobre a Rubicon Capital Advisors

A Rubicon é uma das principais empresas bancárias de investimento do mundo, concentrada exclusivamente nos setores de infraestrutura, energia e serviços públicos. Com escritórios na Europa, nas Américas e na Ásia, junto com outros planos de expansão em 2019, a empresa tem um alcance realmente global. Desde o início em 2011, a Rubicon fechou a venda, aquisição ou refinanciamento de mais de 100 ativos essenciais de infraestrutura, energia e serviços públicos localizados na Europa, América do Norte, América Latina e Ásia, com um valor agregado superior a US$ 50 bilhões. A empresa é regulada pelo Banco Central da Irlanda e sua afiliada nos EUA é membro da FINRA e da SIPC e registrada como corretora e negociadora na CVM. Saiba mais sobre a empresa em: www.rubiconcapitaladvisors.com e siga a Rubicon Capital Advisors no LinkedIn.

Anexos de mídia:

Foto de Santiago Ortiz Monasterio

Biografia e Experiência de Monasterio

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20190715005703/pt/

Para consultas adicionais na mídia: Tom Weirich +1 212 974 2615 tom.weirich@rubiconcapitalusa.com

© 2019 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.