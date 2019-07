'Pai da computação', Alan Turing será homenageado em nota de 50 libras

O matemático britânico Alan Turing será homenageado pelo Banco da Inglaterra e terá seu rosto estampado em notas de 50 libras. A informação foi revelada pelo próprio banco nesta segunda-feira, 15.



Turing foi escolhido dentre uma lista com mais de 200 mil nomes. A nova nota deve entrar em circulação no fim de 2021.



"Alan Turing foi um matemático excepcional, cujo trabalho teve um impacto enorme em como vivemos hoje. Como o pai da ciência da computação e inteligência artificial, assim como herói de guerra, as contribuições de Alan Turing foram muito variadas e inovadoras", comentou Mark Carney, governador do Banco da Inglaterra.



Durante a Segunda Guerra Mundial, o cientista trabalhou para a inteligência britânica decifrando códigos alemães. Por conta da sua ocupação e êxito nas operações, tornou-se influente no desenvolvimento da ciência da computação.



No início da década de 1950, Turing enfrentou processos criminais por conta de sua homossexualidade. Ele passou por um tratamento com hormônios femininos e castração química, morrendo em 1954 após envenenamento por cianeto.



Sua história foi contada no filme O Jogo da Imitação, protagonizado por Benedict Cumberbatch.