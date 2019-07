Wall Street abre em leve alta

A Bolsa de Nova York, que anda registrando níveis recordes, subia ligeiramente esta segunda-feira com o foco nos lucros das empresas.

O Dow Jones ganhou 0,12% e o Nasdaq 0,23%.

Afetados pela possibilidade de que as taxas de juros sejam reduzidas no final do mês, após os comentários do chefe do Federal Reserve dos Estados Unidos, os principais índices de Wall Street subiram a novos patamares na semana passada.

A média industrial do Dow Jones e do S&P500; chegaram a fechar pela primeira vez acima dos limiares simbólicos de 27.000 pontos e 3.000 pontos, respectivamente.