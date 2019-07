Coreia do Sul pede que Japão elimine controle a exportações de alta tecnologia

Em seus mais fortes comentários sobre a crescente disputa comercial com o Japão, o presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in, pediu que os japoneses eliminem o recém-imposto controle sobre as exportações de alta tecnologia para os sul-coreanos. Moon acusou o Japão de abusar de sua influência no comércio para punir a Coreia do Sul por causa de uma disputa histórica entre os dois países. Os sul-coreanos veem as restrições ao comércio como uma retaliação às decisões de um tribunal que, no início do ano, ordenou às empresas japonesas que compensassem vítimas sul-coreanas por trabalho forçado durante a Segunda Guerra Mundial.



Moon afirmou que o fortalecimento dos controles de exportação de fotorresistores e outros materiais sensíveis, principalmente para a fabricação de semicondutores e telas de exibição, pode prejudicar a economia sul-coreana. Seu governo planeja apresentar uma queixa à Organização Mundial do Comércio (OMC) e levantar a questão no conselho geral da OMX, em Genebra. Funcionários de comércio dos dois países não conseguiram resolver a disputa em uma reunião em Tóquio na sexta-feira.



O presidente da Coreia do Sul também disse que usará a disputa como uma oportunidade para reduzir sua dependência do Japão, fortalecendo a indústria de tecnologia e diversificando as fontes de importação. "As restrições à exportação do Japão romperam o quadro de cooperação econômica entre a Coreia do Sul e o Japão, que durou meio século com base na dependência mútua", disse Moon em uma reunião com assessores no palácio presidencial em Seul.



"A credibilidade quebrada da cooperação com o Japão na indústria manufatureira inspirará nossas empresas a se libertarem de sua dependência de materiais, componentes e equipamentos japoneses e trabalharão para diversificar as fontes de importação ou localizar as tecnologias. Eu aviso que, eventualmente, a economia japonesa será mais danificada", disse Moon horas depois de pequenos empresários se reunirem em Seul e pedirem boicote aos bens de consumo do Japão. Fonte: Associated Press.