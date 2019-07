Como já havia feito mais cedo neste domingo, o presidente Donald Trump voltou a criticar integrantes do Partido Democrata em sua conta no Twitter. Sem citar nomes, Trump afirmou ser "muito triste" ver integrantes da sigla oposicionista que criticam o próprio país ou "odeiam Israel".



Trump disse que, confrontados, esses oposicionistas chamam os adversários de "racistas". O presidente criticou a "linguagem" e o "comportamento lamentável" desse grupo. "Se o Partido Democrata quer continuar a tolerar um comportamento lamentável desse tipo, então estamos muito ansiosos para ver vocês nas urnas em 2020", ironizou.



Mais cedo, Trump havia criticado "congressistas mulheres progressistas do Partido Democrata", dizendo que elas teriam vindo de países com governos que são "uma completa e total catástrofe". O presidente havia prometido para este domingo o início de uma série de deportações de imigrantes ilegais.



Um dos aparentes alvos de Trump, a deputada Alexandria Ocasio-Cortez criticou neste domingo o "nacionalismo branco" dele. No próprio Twitter, a legisladora reproduziu as mensagens de mais cedo de Trump e afirmou que "não iremos a lugar algum" e que, para ela, o presidente não aceita os EUA que elegeram ela e outras congressistas progressistas. "Você está bravo porque não concebe uma América que nos inclua. Você depende de uma América assustada para sua pilhagem", escreveu.