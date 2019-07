Venezuela prende dois membros da equipe de segurança de Juan Guaidó

As autoridades da Venezuela detiveram dois integrantes do corpo de segurança do líder opositor Juan Guaidó, uma medida que mantém a pressão sobre o autoproclamado presidente interino do país.



De acordo com o presidente da Assembleia Nacional Constituinte, Diosdado Cabello, os dois homens tentavam vender quatro armas de fogo pertencentes ao Estado e que supostamente foram usadas durante a malsucedida rebelião militar de Guaidó, em 30 de abril.



O ministro da Comunicação e Informação da Venezuela, Jorge Rodríguez, também Dosse que a suposta tentativa de venda de armas ao mesmo tempo que a oposição tenta negociar com o governo reflete o "nível de engano" dos apoiadores de Guaidó.



Rodríguez afirmou ainda que o governo vai apresentar mais adiante provas das acusações, mesmo que a oposição as considere falsas.



Apesar da tensão gerada pelas prisões, até o momento não há sinais de que seja afetada a retomada de diálogo entre governo e oposição da Venezuela.



Na semana passada, ambas as partes mantiveram negociações durante na ilha caribenha de Barbados. As discussões continuam na semana que vem.



Fonte: Associated Press.