Egito abre ao público duas novas pirâmides

As autoridades egípcias liberaram neste sábado o acesso de turistas a duas pirâmides em Dahshur, no sul do Cairo, e revelou uma coleção de sarcófagos, alguns com múmias em bom estado de consevação.

Uma pirâmide construída pelo faraó Sneferu, fundador da quarta dinastia dos faraós do Egito, e outra vizinha, estão abertas ao público pela primeira vez desde 1965, anunciou o Ministro das Antiguidades, Jaled al Anani.

Durante escavações arqueológicas em Dahshur, "foram descobertos sarcófagos em pedra, argila e madeira, alguns deles com múmias em bom estado", acrescentou o ministro.

Um muro antigo, com 60 metros de comprimento, ao sul de uma das pirâmides, a do faraó Amenemhat II, também foi encontrado, de acordo com o ministro.

Próximo deste local, foram encontradas máscaras mortuárias e ferramentas para talhar pedras, que datam da época do Baixo Egito, de 750 al 332 a.C.

Há alguns anos, as autoridades egípcias anunciam regularmente descobertas arqueológicas com o objetivo de estimular o turismo, afetado pela instabilidade política e os atentados registrados após a revolução egípcia de 2011.