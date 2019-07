Tempestade tropical Barry toca terra em Louisiana e perde força

Ainda com força equivalente a furacão, o Barry tocou o solo de Louisiana, sudeste dos EUA, no sábado e pouco depois perdeu força para se converter novamente em tormenta tropical, porém ainda com ameaça de chuvas e marés altas que podem atingir milhões de pessoas.



De acordo com o Centro Nacional de Furacões, a agora tempestade tocou o solo no começo da tarde. O diretor do órgão, Ken Graham, disse que o Barry havia acumulado uma "grande quantidade de umidade" e que chuvas eram esperadas na região durante todo o fim de semana.



As autoridades haviam emitido um alerta de furacão para a região compreendida entre Intracoastal City e Grand Isle.



Horas antes de tocar o solo, as fortes chuvas e rajadas de vento que acompanham Barry - o primeiro furacão da temporada - causaram apagões na costa dos EUA e Golfo do México.



Barry colocará a prova as obras de prevenção de inundações, feitas na região após o furacão Katrina devastar Nova Orleans há 14 anos. Fonte: Associated Press.