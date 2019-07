Otan está preocupada com entrega de mísseis russos à Turquia

A Otan está "preocupada" com a entrega à Turquia, um peso pesado da Aliança Atlântica, de mísseis russos S-400, afirmou nesta sexta-feira à AFP um de seus responsáveis, sob condição de anonimato.

"A interoperabilidade de nossas Forças Armadas é essencial na condução de nossas operações e missões", disse ele, instando Ancara a continuar desenvolvendo sistemas de defesa aérea com aliados da Otan.

A Turquia recebeu nesta sexta-feira um primeiro carregamento de mísseis russos S-400, ignorando as advertências de Washington e correndo o risco de se expor às sanções americanas.

A entrega deste sofisticado sistema de defesa aérea é um marco na aproximação de relações entre Rússia e Turquia, que se distanciou do campo ocidental desde um golpe de Estado fracassado em julho de 2016 contra o presidente Recep Tayyip Erdogan.

Para a Otan, os Aliados podem decidir sobre a compra de seus equipamentos militares. No entanto, segundo o funcionário à AFP, "estamos preocupados com as possíveis consequências da decisão da Turquia de adquirir o sistema S-400".

"A entrega da primeira remessa de equipamentos do sistema de defesa antiaérea S-400 começou em 12 de julho, na base aérea Murted, em Ancara", informou o ministério da Defesa turco em um comunicado.

A informação foi confirmada por fontes oficiais em Moscou.

De acordo com uma fonte citada pela agência pública TASS, outro avião com outros elementos do S-400 deve decolar "em breve" e uma terceira entrega de mais de 120 mísseis de diferentes tipos será enviada "no final do verão por via marítima".

