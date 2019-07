Wall Street abre em alta

Wall Street abriu a última sessão de uma semana marcada por sinais do Fed que prevêem uma redução nas taxas de juros dos Estados Unidos.

Nas primeiras horas, a média industrial do Dow Jones subiu 0,49% a 27.220,57 pontos, o índice de ações industriais do Nasdaq subiu 0,28% a 8.219,31 e o S&P500; subiu 0,19% a 3.005 71.

Wall Street comemerou com uma onda de compras as declarações do presidente do Fed, Jerome Powell, ante o Congresso, o que reforçou a previsão do mercado de uma redução nas taxas de juros em face dos problemas do comércio mundial e o ritmo mais lento de crescimento da economia mundo.