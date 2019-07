Trump 'não é fã das criptomoedas'

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, manifestou nesta quinta-feira sua desconfiança com as criptomoedas, que na sua opinião não são realmente dinheiro, e advertiu Facebook e outros grupos que querem entrar nesta área que deverão se enquadrar nas regras financeiras mundiais.

"Não sou fã das criptomoedas, que não são dinheiro e cujo valor é altamente volátil e baseado no ar", tuitou o presidente, avaliando que moedas virtuais que garantem grande discrição "podem facilitar condutas ilegais".

No dia 18 de junho passado, o Facebook revelou que planeja lançar sua "Libra" em 2020, e com mais de 2 bilhões de usuários, a moeda eletrônica da principal rede social poderá abalar todo o sistema monetário do planeta.

Trump, que acredita que a Libra terá "pouca confiança", advertiu o Facebook "e outras empresas" que se querem se transformar em bancos precisam se enquadrar nos regulamentos tanto nos Estados Unidos como no restante do mundo.

"Temos apenas uma moeda nos Estados Unidos (...), que se chama dólar americano".

A chegada da Libra e a situação das criptomoedas em geral será objeto de um relatório dos países do G7 em uma reunião na próxima semana.