Avenida Champs-Élysées em Paris tem saques após vitória da Argélia na CAN

Duas lojas localizadas perto da avenida Champs-Elysées, em Paris, foram saqueadas na noite desta quinta-feira à noite em meio às comemorações após a vitória da Argélia na Copa Africana de Nações (CAN).

Vários milhares de torcedores se reuniram na famosa avenida parisiense para celebrar a vitória da Argélia sobre a Costa do Marfim nas quartas de final, e a conquista da vaga nas semifinais da competição.

Pouco antes da meia-noite, vários grupos atacaram três lojas de motocicletas localizadas na avenida Grande-Armée, enquanto que a uns metros dali as pessoas continuavam festejando.

Depois de quebrarem as vitrines, várias dezenas de pessoas saquearam duas lojas, uma da marca Ducati, e roubaram acessórios - capacetes, luvas...- e algumas motos. Pouco depois as forças de segurança interferiram usando gás lacrimogêneo, principalmente nas imediações da rotatória do Arco do Triunfo, para dispersar os grupos que lançavam projéteis.

Ao menos uma pessoa foi detida pela polícia, segundo um jornalista da AFP.

Logo após a partida, a multidão se concentrou na Champs-Elysées para comemorar a vaga nas semifinais, buzinando e cantando. Os torcedores costumam se reunir na célebre avenida parisiense para celebrar as grandes vitórias.

Em Marselha, cerca de 6.000 torcedores da Argélia também se reuniram no Porto Velho, onde a polícia teve que usar algumas bombas de gás lacrimogêneo para conter a multidão.