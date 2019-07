Wall Street fecha com Dow Jones e S&P 500 em níveis recorde

Wall Street manteve seu entusiasmo nesta quinta-feira com a perspectiva de uma queda das taxas de juros dos Estados Unidos e o Dow Jones superou, pela primeira vez, os 27.000 pontos.

O Dow teve alta de 0,85%, a 27.088,08 pontos, e o S&P; 500 avançou 0,23%, a 2.999,91. Já o tecnológico Nasdaq cedeu 0,08%, a 8.196,04 unidades.

"O entusiasmo se manteve após os comentários do Fed, embora a intervenção de hoje não tenha sido especialmente destacada", disse Art Hogan, da companhia de investimentos National, sobre o segundo dia do presidente do Fed Jerome Powell diante do Congresso.

Diante de senadores, ele reiterou a intenção de reduzir os juros americanos.

No mercado de títulos, o rendimento dos bônus do Tesouro dos Estados Unidos a 10 anos subia a 2,134%, contra 2,061% de quarta-feira.