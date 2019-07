Portugal compra cinco aviões militares de transporte da Embraer

O governo português anunciou nesta quinta-feira a compra de cinco aviões militares de transporte KC-390 da fabricante brasileira Embraer por 827 milhões de euros, para substituir seus quatro Hercules C-130 da americana Lockheed Martin.

O contrato de aquisição compreende um simulador de voo e o treinamento de aeronaves durante seus 12 primeiros anos, detalhou o ministro da Defesa, João Cravinho.

"O KC-390 vai substituir a frota do C-130 com 40 anos" e terá "um uso duplo, civil e militar, inclusive no combate a incêndios", declarou.

O Embraer KC-390 é capaz de realizar vários tipos de missões, como transporte de tropas, reabastecimento, busca e salvamento, além de combate a incêndios.

O primeiro KC-390 deve ser entregue em 2023.