O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, organiza nesta quinta-feira uma "reunião" na Casa Branca para denunciar a "desonestidade" das redes sociais, que segundo ele são culpadas de conluio com a esquerda.

O encontro, sobre o qual a administração Trump divulgou poucos detalhes, acontecerá sem a participação das principais empresas do setor, como Facebook ou Twitter, mas com representantes do conservadorismo mais crítico do Silicon Valley.

"Um grande tema hoje no 'White House Social Media Summit' será a tremenda desonestidade, parcialidade, discriminação (...) praticada por algumas empresas", escreveu Trump nesta quinta-feira em sua conta no Twitter.

Trump voltou a atacar a mídia, que ele descreve como "Fake News", antes de considerar que não são tão "importantes nem poderosas" como as redes sociais, que, na sua visão, perderam "tremendamente sua credibilidade".

A "reunião" terá a participação, por exemplo, da PragerU, que publica habitualmente vídeos de uma perspectiva de direita, e da TurningPoint USA, organização que alega que as universidades americanas são centros de "propaganda esquerdista".

O diretor do Project Veritas, organização que afirma ter conseguido infiltrar-se nas gigantes do Silicon Valley para demonstrar que as empresas têm una forte tendência de esquerda, também confirmou que foi convidado.

Para Daniel Castro, vice-presidente da Information Technology and Innovation Foundation (ITIF), o risco da "reunião" está na possibilidade de conceder uma camada de "legitimidade" a "personalidades excêntricas".

O encontro acontece em um momento delicado para os gigantes americanos de tecnologia, acusados de censura pelos setores conservadores e de não fazer o suficiente para erradicar de suas plataformas os conteúdos com mensagens de ódio.