Fracassa lançamento de foguete Vega

O lançamento a partir da Guiana Francesa de um foguete Vega, que deveria colocar em órbita um satélite para os Emirados Árabes Unidos, fracassou na madrugada desta quinta-feira, anunciou a Arianespace.

"Minutos após o lançamento [...] ocorreu uma anomalia importante, que levou à perda da missão. Em nome da Arianespace, desejo apresentar nossas mais profundas desculpas a nossos clientes pela perda de seu carregamento", declarou em Kuru a diretora de operações, Luce Fabreguettes.

Este foi o primeiro fracasso após 14 lançamentos bem sucedidos do Vega, um foguete leve da Arianespace, que passou a ser usado no centro espacial de Kuru em 2012.

O vídeo do lançamento mostra como após dois minutos a trajetória começa a se alterar e acaba se "degradando", destaca a Arianespace, que não informa as causas do problema.

Vega deveria colocar em órbita o satélite FalconEye1 de observação da Terra, cuja missão era "responder às necessidades das Forças Armadas dos Emirados Árabes Unidos e proporcionar imagens para o mercado comercial", segundo Arianespace.