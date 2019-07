Embaixadora americana conclama outros países a pressionar o Irã

As ações do Irã para exceder limites estabelecidos pelo acordo nuclear internacional firmado em 2015 "elevarão os perigos" que o país enfrenta, advertiu nesta quarta-feira um diplomata dos Estados Unidos.



Em comentários feitos a uma sessão especial do conselho da Agência Internacional de Energia Atômica (IAEA), a embaixadora americana Jackie Wolcott urgiu outras nações a pressionar Teerã a reverter os seus passos nucleares e buscar negociações com o governo de Donald Trump.



"Vinda tão pouco tempo após as mais recentes provocações do Irã no Golfo (...), a atual postura do Irã claramente está voltada para escalar as tensões (...) e sublinha os sérios desafios que o Irã continua representando à paz e segurança internacional", disse ela.