Fórum Mundial de Produtores discute estratégias para evitar ruína de cafeicultores

Para medir a deterioração econômica dos pequenos cafeicultores pela queda dos preços, o representante do setor nos Estados Unidos, Juan Esteban Orduz, explica que, em 1982, o jipe usado nos cultivos custava 8.200 libras de grão. Agora, em 2019, o mesmo veículo custa 27 mil.

O tema será abordado no Fórum Mundial de Produtores de Café, que será realizado nesta quarta e quinta-feira em Campinas, no interior de São Paulo, a fim de dar visibilidade aos preços internacionais e definir estratégias, como a de suprimir intermediários, aproximando o consumidor e o produtor, em um tipo de "uberização do café".

"Os mais de 25 milhões de famílias de pequenos produtores no mundo têm custos de produção cada vez mais altos e rendimentos a cada dia mais baixos", denunciou em um comunicado, na abertura do evento, o presidente da rede intercontinental de organizações de pequenos produtores ecológicos (SPP Global), Nelson Camilo Melo Maya.

"Com os preços atuais de mercado, o valor de uma xícara de café é de 2 e 6 dólares, enquanto aos produtores só chegam uns 2,5 centavos de dólar, isto é, menos de 1%", acrescentou.

O primeiro encontro em 2017, na Colômbia, foi centrado na sustentabilidade econômica da produção. A nova edição começará com a apresentação de um estudo do economista Jeffrey Sachs sobre como melhorar os lucros dos pequenos produtores.

- Migração ou cultivos ilícitos como alternativa -

Os preços do café são definidos em Nova York e sua queda tem impactado os cafeicultores, primeiro elo da cadeia, a ponto de muitos venderem com prejuízo.

Com uma queda de até 90% em sua capacidade aquisitiva, muitos pequenos produtores de regiões como América Central, ou os Andes, começaram a abandonar seus cafezais e a emigrar.

"E alguns produtores não encontraram outra alternativa que o cultivo de produtos ilícitos", destacou o conunicado da SPP Global.

"Na Colômbia, o governo tem apoiado muito os cafeicultores, mas em geral eles perdem dinheiro, e sua qualidade de vida está caindo drasticamente. O que acontece quando eles param de cobrir suas necessidades básicas?", questiona Orduz em entrevista por telefone à AFP.

"O tema dos preços está passando a ser quase uma crise humanitária. Não temos números, mas aonde quer que você vá, dizem que estão com a água no pescoço", acrescentou.

No Brasil, José Marcos Magalhães, presidente da Minasul, uma cooperativa de Minas Gerais que exporta para 25 países, diz que quase a metade dos oito mil membros associados trabalham com prejuízo e que as demissões já são uma realidade.

Em 2016, a libra do café era cotada a US$ 1,5 em média, mas este ano caiu até seu mínimo histórico em mais de uma década, de 86 centavos.

Os preços se recuperaram parcialmente e rondam a US$ 1,2, em parte devido à expectativa de um inverno rigoroso no Brasil. Para muitos, porém, continua sendo insuficiente.

- Reequilibrar a cadeia -

Brasil e Colômbia totalizam quase a metade das exportações mundiais de café, enquanto os maiores consumidores são Europa e Estados Unidos.

Na semana passada, a Colômbia pediu para que o preço base seja fixado em US$ 2 para cobrir os custos de produção e garantir o lucro do cafeicultor.

Em paralelo, também há conversas com os compradores. "Alguns estão dispostos a revisar, outros querem continuar pagando o que a Bolsa estabelece", destaca Orduz.

Os participantes do fórum querem discutir igualmente ações de transparência e a simplificação da cadeia produtiva, estabelecendo um caminho mais direto que garanta o lucro do cafeicultor.

"Para que a oferta continue, é necessário reequilibrar a cadeia, e queremos que isso ocorra de forma democrática", diz Magalhães.

Orduz ressalta que os produtores têm de lidar com as consequências da mudança climática.

"Quando o padrão de chuvas muda, isso custa dinheiro para alguém", destaca.

O representante disse que ouve com frequência a frase "Sinto tua dor", quando discute o tema com outras vozes do setor.

"Mas eu, que falo com os agricultores, agora respondo: 'não, você não sente minha dor, eu sinto', e se não fizermos nada, entre a mudança climática e a indiferença da maior parte da indústria, deixaremos milhões de produtores pelo caminho".