Comunicado do Business Wire :Morinaga Milk Industry Co., Ltd.

A Morinaga Milk Industry Co., Ltd. (TÓQUIO:2264), uma empresa japonesa líder em produtos lácteos, anunciou hoje que seu probiótico Morinaga Bifidobacterium longum BB536 recebeu a designação GRAS (geralmente reconhecido como seguro) auto-afirmado para fórmulas infantis, em homenagem ao seu 50º aniversário.

Figure 1. Beneficial effects of Bifidobacterium longum BB536 on human health. (Graphic: Business Wire)

O Bifidobacterium longumBB536, uma cepa probiótica multifuncional clinicamente comprovada que se originou do intestino de uma criança amamentada saudável em 1969, está comemorando seu 50º aniversário de sua descoberta em 2019.

A cepa probiótica Bifidobacterium longum BB536 já havia recebido a confirmação oficial da Food and Drug Administration (FDA) dos EUA e foi reconhecida como segura e adequada para uso em uma variedade de produtos alimentícios e suplementos alimentares (Aviso de GRAS Nº. GRN 000268). Com este mais recente status de GRAS auto-afirmado, a Morinaga Milk está expandindo as oportunidades de sua principal variedade probiótica BB536 para um novo espaço, ou seja, ser usado especificamente em fórmulas infantis.

Após uma avaliação abrangente e crítica da segurança do probiótico B. longum BB536, a cepa foi considerada geralmente reconhecida como segura (GRAS) para uso como um ingrediente probiótico em fórmulas infantis. A avaliação foi conduzida por um painel independente de especialistas científicos qualificados, orientados por Claire Kruger, Ph.D., diplomata do Conselho Americano de Toxicologia (D.A.B.T.), presidente da Rockville, Spherix Consulting com sede em Maryland, para garantir que o BB536 atenda aos mais altos padrões de segurança e conformidade regulatória. A empresa declarou que enviará uma notificação GRAS para o BB536 ao FDA.

"Essa conquista incrível é mais uma indicação do nosso compromisso de continuar a nos esforçar para agregar valor à nossa principal variedade probiótica, cuja base está em segurança e eficácia", disse Ko Shiino, gerente geral do Departamento de Vendas e Marketing da Divisão Internacional de Morinaga Milk. "O novo status GRAS também é um marco em nossos esforços para apoiar ainda mais o rigor científico de nossa cepa probiótica. Estamos extremamente satisfeitos com o fato de o BB536 ter passado pelo rigoroso processo para obter o novo status GRAS relativo a fórmulas infantis", acrescentou. Além disso, estamos muito empolgados em fazer parte das implicações potenciais desse novo status.

Primeiro entre muitos: Publicação de uma revisão científica específica da cepa

Comemorando um marco importante, a Morinaga Milk também tem o orgulho de anunciar a publicação de uma revisão científica sobre a eficácia e a segurança clínicas de sua principal cepa probiótica, o BB536. Em conjunto com o 50º aniversário da descoberta do BB536, a publicação da revisão (Wong et al., 2019) no Journal of Functional Foodsfornece uma visão abrangente sobre a enorme quantidade de informações científicas disponíveis sobre os benefícios para a saúde, a segurança e o mecanismo de ações do BB536 como um probiótico humano multifuncional.

"Estamos extremamente honrados em ter o BB536 destacando-se dentre muitas cepas não documentadas que são comercializadas ilusoriamente como probióticos. Essa revisão científica servirá como uma estrutura fundamental para entender melhor a eficácia clínica do BB536 e como esses efeitos benéficos acontecem", disse o Dr. Xiao, gerente geral do Next Generation Science Institute da Morinaga Milk. "Acreditamos firmemente que a publicação desta revisão científica pode fornecer aos profissionais de saúde e ao público argumentos mais confiáveis sobre os benefícios à saúde, ajudando-os a fazer uma seleção melhor informada dos probióticos", observou ele.

O BB536 celebra 50 anos de fortalecimento da saúde

O BB536 é uma cepa probiótica multifuncional clinicamente eficaz, bem estabelecida e que tem uma longa história de uso humano no alívio de doenças gastrointestinais, imunológicas e infecciosas. Durante meio século, o BB536 tem sido a cepa probiótica superior de bifidobactérias residentes humanas (HRBs) que ajuda as pessoas a obterem ótima saúde de dentro para fora. A ingestão do BB536 pode proporcionar um efeito benéfico consistente na melhoria das condições gastrointestinais, manutenção do equilíbrio da microflora intestinal, regulação da resposta imune, efeito antialergênico e proteção contra infecções microbianas. Há evidências de que o BB536 atua em conjunto com a microbiota intestinal para impulsionar um equilíbrio intestinal e imunológico bem ajustado.

O BB536 tem sido usado como ingrediente alimentar funcional em vários produtos, como bebida láctea, iogurte, fórmulas infantis e suplementos nutricionais, e é comercializado em mais de 30 países há mais de 40 anos. "De fato, o BB536 é considerado um dos probióticos mais bem caracterizados e ganhou importância graças aos seus efeitos benéficos substanciais no tratamento e manejo da saúde humana, sem quaisquer efeitos adversos", acrescenta a empresa.

Apoiado pela comprovação humana, segurança e eficácia

"Juntamente com uma história excepcionalmente longa de uso seguro em seres humanos, como publicado na revisão, a segurança e a eficácia do BB536 continuam a ser comprovadas através de ciência sólida, levando ao recebimento da aprovação da designação GRAS auto-afirmada", declarou Dr. Abe, diretor corporativo e gerente geral do Food Ingredients & Technology Institute da Morinaga Milk.

Nos últimos anos, os probióticos se tornaram cada vez mais populares em produtos infantis, à medida que a conscientização continua a aumentar em torno da importância de estimular as bactérias benéficas desde o início da vida para a prevenção de várias complicações relacionadas à saúde. No entanto, enquanto o uso e a diversidade de produtos probióticos se expandem, a escolha de um tipo apropriado de probiótico tem sido um desafio, devido às diferenças de mecanismos de ação, perfil de segurança, origem e eficácia de diferentes cepas. Foram levantadas questões e preocupações sobre a segurança e a eficácia clínica da administração de probióticos, especialmente se o produto é destinado para uso em bebês.

"A afirmação desse importante status GRAS auto-afirmado confirma que a ciência por trás da cepa probiótica BB536 é suficiente para garantir sua segurança na fórmula infantil. Isso nos permite diversificar as opções de aplicação disponíveis para nossos clientes", acrescentou ele.

Sobre a Morinaga

A Morinaga Milk Co., Ltd. é uma das principais empresas de produtos lácteos do Japão, com um século de história estimulando as propriedades nutricionais dos produtos lácteos e de seus ingredientes funcionais. A Morinaga Milk se destaca em tecnologia inovadora e oferece diversos produtos lácteos e outros ingredientes funcionais que beneficiam clientes de todo o mundo. Desde a década de 1960, a Morinaga Milk tem se empenhado em pesquisas sobre segurança, benefícios funcionais à saúde e mecanismos de ação das bifidobactérias probióticas para entender melhor seu papel na manutenção da saúde humana. Para mais informações sobre as bifidobactérias da Morinaga, acesse o nosso site em http://bb536.jp/english/index.html.

