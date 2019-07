Sanções contra Irã serão elevadas 'substancialmente em breve', diz Trump

O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou por meio de sua conta no Twitter que irá elevar substancialmente as sanções contra o Irã em breve. "Irã tem sido secretamente "enriquecedor" de urânio, em total violação do terrível acordo de 150 bilhões de dólares feito por John Kerry e o governo Obama. Lembrem, esse acordo expiraria em poucos anos. As sanções serão elevadas em breve, substancialmente!", comentou Trump, referindo-se ao acordo nuclear firmado com EUA e outras potências mundiais em 2015.