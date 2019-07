Comunicado do Business Wire :Takeda Pharmaceutical Company Limited

A Takeda Pharmaceutical Company Limited ("Takeda") (TOKYO: 4502/NYSE: TAK) anunciou hoje que foi selecionada pelo 15.º ano consecutivo pelo FTSE4Good Developed Index, um dos índices mais importantes do mundo para Investimento Socialmente Responsável (Socially Responsible Investment, SRI), criado pela FTSE Russell*. Além disso, a Takeda foi indicada para o ESG Leaders Index da MSCI pelo 10.º ano seguido. Ambos os índices destacam empresas que demonstram as mais sólidas práticas ambientais, sociais e de governança (environmental, social and governance, ESG). A Takeda tem sido altamente reconhecida por fortalecer suas práticas de negócios de ESG e pela divulgação de informações, especificamente com relação à gestão proativa de questões ambientais, assim como sua estratégia de acesso a medicamentos (Access to Medicines Strategy), que busca ajudar a abordar as necessidades não atendidas de pacientes em comunidades carentes de todo o mundo. A Takeda ficou em quinto lugar no Índice de Acesso a Medicina (Access to Medicine Index) de 2018, subindo 10 posições nesse ranking independente das maiores empresas farmacêuticas do mundo.

No FTSE4Good Developed Index, a Takeda recebeu notas altas nas áreas de "Mudanças climáticas", "Responsabilidade com o cliente" e "Governança corporativa". A abordagem proativa da Takeda para lidar com questões ambientais em escala global inclui o estabelecimento de metas claras para a redução de emissões de CO2 e outros parâmetros de referência relacionados. Seu desempenho nesse ranking também reflete o fortalecimento das atividades de responsabilidade social corporativa (RSC) e divulgação de informações. Com a mais recente pontuação geral, a Takeda agora supera a média do setor farmacêutico e a média nacional do Japão em todos os temas: meio ambiente, social e governança.

A Takeda recebeu o reconhecimento do Índice ESG Leaders da MSCI por seu progresso no tratamento de questões relacionadas com o impacto ambiental de emissões, acesso a assistência médica e combate à corrupção. A MSCI concentra-se nas empresas que têm o maior desempenho avaliado em ESG em cada setor de mercado para ajudar investidores institucionais a integrarem de maneira mais eficaz as considerações de ESG em seus processos de investimento, assim como gerenciar, medir e relatar os mandatos de ESG.

Como uma empresa farmacêutica dedicada a melhorar a vida das pessoas, a Takeda segue comprometida em cumprir suas responsabilidades sociais enquanto cria valor sustentável em resposta às necessidades globais.

-0- *T A Takeda foi selecionada por diversos índices de ESG de referência: Nome do índice/Universo de investimento**/Classificações Empresa/organização País Número de seleção Índice Ásia-Pacífico de Sustentabilidade da Dow Jones Índices S&P; Dow Jones EUA 9.ºano consecutivo Registro de Investimento Ethibel EXCELLENCE Fórum Ethibel BEL A partir de julho de 2017 Status Prime Oekom GER 2.ºano consecutivo Prêmio Industry Mover Sustainability Yearbook 2019 RobecoSAM CHE Primeira vez Global 100 Most Sustainable Corporation (100 empresas mais sustentáveis do mundo) no índice mundial Corporate Knights CND 4.ºano consecutivo *T

-0- *T * Uma empresa independente de propriedade da Bolsa de Valores de Londres, a FTSE Russell fornece soluções analíticas e de índice global. ** Um grupo ou categoria específicos de investimentos que compartilham determinadas características. *T

