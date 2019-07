Cairo pede que Interpol rastreie busto de faraó

O Egito solicitou à Interpol que localize o busto do faraó Tutancâmon leiloado em Londres por quase US$ 6 milhões.



Mesmo com oposição do Cairo, a casa de leilões Christie's vendeu no dia 4 a relíquia de quartzito, de 28,5 cm de altura, em uma de suas vendas mais polêmicas. Não foi fornecida nenhuma informação sobre o comprador.



Segundo o Egito, a casa inglesa não sabe dizer se o busto foi roubado. (Com agências internacionais)







As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.