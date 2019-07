Harris e Castro lideram entre latinos como pré-candidatos democratas

Kamala Harris e Julián Castro lideram as preferências dos eleitores hispânicos entre os pré-candidatos às presidenciais de 2020 nos Estados Unidos, após os debates realizados no fim de junho, informou nesta terça-feira (9) a consultoria de opinião pública Latino Decisions.

Na disputa entre cerca de 20 aspirantes a tirar o republicano Donald Trump da Casa Branca, Harris, a única negra, e Castro, o único hispânico, foram os pré-candidatos que mais impressionaram os latinos nos primeiros debates do Partido Democrata, realizados no fim de junho, segundo uma pesquisa posterior.

De acordo com consulta da Univisión News, realizada pela Latino Decisions e North Star Opinion, a atual senadora pela Califórnia e o prefeito de San Antonio (Texas) foram os que tiveram o melhor desempenho, com uma aprovação, respectivamente, de 32% e 28%.

Completaram a lista dos que tiveram alta preferência entre os latinos os senadores Bernie Sanders (18%) e Elizabeth Warren (17%), seguidos do ex-vice-presidente de Barack Obama, Joe Biden (16%), e do ex-congressista do Texas Beto O'Rourke (10%).

Mas os latinos mostram diferentes opiniões sobre os pré-candidatos em geral, segundo a pesquisa.

Em termos de reconhecimento, Sanders aparece em primeiro lugar, seguido por Biden, Harris e Castro.

Este último tem a maior taxa de preferência líquida, seguido de Harris, Sanders e Warren. Biden, o favorito segundo todas as consultas, está em quinto lugar entre os latinos.

Tom Schaller, analista da Latino Decisions, destacou que 68% dos hispânicos que assistiram ao debate disseram que pretendem votar em quem for apontado candidato democrata, enquanto 18% disseram que votarão em Trump. O restante não se pronunciou.