Comunicado do Business Wire :Andersen Tax

Andersen Global tem o orgulho de anunciar a estreia do nome Andersen no Reino Unido, com o estabelecimento da Andersen Tax LLP. A Andersen Tax LLP no Reino Unido une-se à organização global com a primeira firma membro no Reino Unido e é liderada pelos sócios George McCracken, Julian Nelberg e Paul Lloyds. A equipe é especializada em entrada e saída transfronteiriça de renda e planejamento patrimonial, bem como serviços tributários pessoais para gestores de ativos alternativos.

George McCracken une-se à Andersen Tax LLP com mais de 40 anos de experiência prestando consultoria para indivíduos com patrimônio extremamente elevado e grandes empresas sobre complexos assuntos tributários internacionais. Ele foi anteriormente chefe da área tributária da Arthur Andersen na Escócia e, mais tarde, trabalhou na Deloitte e na Grant Thornton. Julian Nelberg e Paul Lloyds chegam à Andersen Tax LLP vindos da PwC. Julian tem mais de 22 anos de experiência e a reputação de ser um dos melhores em sua área de atuação. Ele é acompanhado por Paul Lloyds, que tem mais de 13 anos de experiência e foi considerado uma "Estrela em ascensão" pela Spears Wealth em 2016.

"Diferentemente de muitas firmas, nosso foco é em soluções rápidas, impessoais e pré-moldadas para os clientes", disse George. "Há muito nos concentramos em ajudar nossos clientes a encontrar soluções concretas e sustentadas para suas necessidades. Unir-se à família Andersen amplia nossa capacidade de desenvolver soluções transparentes e de qualidade, e oferecer aos nossos clientes o melhor serviço possível. Temos uma relação de trabalho próxima com os profissionais da Andersen Global já há algum tempo e estamos entusiasmados em adotar o nome e unir formalmente nossas forças com as outras firmas membros da Andersen Global".

"Complexidades cada vez maiores na legislação tributária ao redor do mundo aumentaram a necessidade de os clientes terem à disposição os melhores e mais confiáveis consultores com capacidade de atingir todas as regiões do mundo", disse Mark Vorsatz, presidente da Andersen Global e diretor executivo da Andersen Tax LLC. "O estabelecimento da Andersen Tax no Reino Unido por George, Paul e Julian é um marco importante para nós e servirá como uma base para nosso crescimento futuro no Reino Unido".

A Andersen Global é uma associação internacional de firmas independentes e legalmente separadas compostas de profissionais das áreas tributária e jurídica de todo o mundo. Estabelecida em 2013 pela firma associada Andersen Tax LLC dos Estados Unidos, a Andersen Global conta hoje com mais de 4.500 profissionais no mundo todo e está presente em mais de 144 localidades por meio de suas firmas associadas e colaboradoras.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20190709005916/pt/

Megan Tsuei Andersen Tax 415-764-2700

© 2019 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.