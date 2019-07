Woody Allen filma em San Sebastián, afastado da polêmica por abuso sexual

"Não importa o que aconteça, eu foco no trabalho", disse o cineasta americano Woody Allen, que nesta semana começa a gravar seu novo filme em San Sebastián (país basco espanhol), uma homenagem ao cinema, afastado da polêmica por supostos abusos sexuais que o persegue.

"Minha filosofia sempre foi que não importa o que aconteça, você se mantém focado no trabalho e continua trabalhando, sem importar o que aconteça com sua vida, família, crianças, acontecimentos, política", afirmou na coletiva de imprensa para apresentar o filme nesta cidade do norte da Espanha.

"Foco no trabalho e isso é o que realmente absorve meu tempo e meus esforços", disse o cineasta veterano de 83 anos, ao ser perguntado sobre o movimento #MeToo, em cujo âmbito as acusações da sua filha adotiva, Dylan Farrow, contra ele ganharam novo impulso.

"Não penso nos movimentos políticos ou sociais, não estou equipado mentalmente para ter muito conhecimento sobre essas coisas", disse.

Allen sempre negou as acusações de ter abusado de Dylan quando ela tinha sete anos, no início dos anos 1990.

Na época, duas investigações não encontraram provas suficientes para incriminá-lo, mas Dylan, apoiada por sua mãe adotiva (e ex-mulher do diretor), Mia Farrow, e seu irmão, Ronan, renovou suas acusações recentemente à luz do movimento #MeToo contra o assédio.

A polêmica deteriorou a imagem de Allen, levando vários atores com quem havia trabalhado a se distanciarem dele e a Amazon a romper um contrato milionário para produzir e distribuir quatro de seus filmes. O diretor recorreu em tribunais e pede ao gigante da distribuição 68 milhões de dólares.

Seu longa-metragem "A Rainy Day in New York", parte desse acordo, ficou em um limbo nos Estados Unidos e nos próximos meses estreará nas salas de cinema de alguns países europeus.

- "Homenagem aos grandes cineastas" -

Neste contexto adverso, o filme que gravará em San Sebastián a partir de quarta-feira e até 20 de agosto significa um sopro de ar fresco para o ganhador de quatro Oscar, com meia centena de filmes no currículo.

A comédia romântica, que estreará no ano que vem, girará em torno ao Festival de Cinema de San Sebastián, explicou Allen em coletiva de imprensa.

Protagonizado por Christoph Waltz, Wally Shawn, Gina Gershon, Elena Anaya e Sergi López, será uma "homenagem aos grandes cineastas e a grandes filmes que emergiram através da história dos festivais de cinema", explicou.

A apresentação desta terça (9) ocorreu no Kursaal, o emblemático palácio que todo setembro recebe o Zinemaldia, o Festival de San Sebastián, que em 2004 entregou a Allen o prêmio honorário Donostia por sua carreira.

Na coletiva de imprensa, Allen elogiou os festivais de cinema que "sempre prestaram homenagem a cineastas especiais que entendiam o cinema como uma forma de arte", apesar de que admitiu estar "preocupado com o fato de que hoje em dia os festivais se preocupam muito com as estrelas, a publicidade e o aspecto comercial dos filmes".

O filme, ainda sem nome, será uma nova mostra de seu idílio com a Europa, onde seu cinema foi tradicionalmente melhor recebido que nos Estados Unidos.

"Espero e sou otimista de que minha relação com as audiências europeias continuará e que eles continuarão se divertindo" com meus filmes, comentou Allen.

- Financiamento na Europa -

O filme, que mostrará cenários icônicos de San Sebastián, como a praia de La Concha, é produzido pela Mediapro, que já financiou no passado os filmes de Allen "Vicky Cristina Barcelona" (2008) e "Meia-noite em Paris" (2011).

O presidente da Mediapro, Jaume Roures, descartou que a empresa esteja tentando "salvar" a carreira de Allen, que sofreu para conseguir financiamento nos Estados Unidos nos últimos tempos.

"Somos uma gota em seu oceano de criatividade, de talento e de cinema (...). Não salvamos a vida dos gênios, os gênios se constroem sozinhos", disse Roures.