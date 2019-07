Novo governo da Grécia pressiona por cortes de impostos

O novo ministro de Finanças da Grécia, Christos Staikoura, afirmou nesta terça-feira que irá pressionar por cortes de impostos para as famílias e as empresas, apesar do ceticismo de credores internacionais. Os comentários foram feitos durante cerimônia de posse, um dia depois de o Eurogrupo, que reúne os ministros de Finanças da zona do euro, ter insistido que as metas orçamentárias gregas deveriam ser cumpridas pelo novo governo.



"Nosso objetivo central é criar as condições para um desenvolvimento alto e sustentável, com finanças públicas saudáveis e um setor bancário estável", disse Staikouras durante a posse. "Vamos progredir com o alívio da carga tributária sobre empresas e famílias. Vamos promover a produção, produtividade, competitividade, qualidade, adaptabilidade da nossa economia", afirmou. A promessa do novo governo grego é reduzir os impostos e tentar um alívio das rígidas metas orçamentárias, o que já foi rejeitado pelo Eurogrupo. Fonte: Associated Press.