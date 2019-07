Steve Wozniak, cofundador da Apple, recomenda que as pessoas saiam do Facebook

"Você deve arranjar um jeito de sair do Facebook", disse o cofundador da Apple Steve Wozniak ao site TMZ. Depois de deletar sua conta da rede social no ano passado, ele recomenda que as pessoas façam o mesmo, alegando preocupação com privacidade.



Wozniak afirma que, para a maioria das pessoas, não vale a pena pagar o preço da privacidade para usufruir dos benefícios da rede social. "Eu me preocupo porque você está tendo conversas que acha que são privadas, você diz palavras que não deveriam ser ouvidas por terceiros, porque você não espera que isso aconteça", diz o cofundador da Apple.



Na entrevista ao TMZ, ele se diz preocupado com as invasões de privacidade comandadas por grandes empresas de tecnologia em geral. "Elas podem medir seus batimentos cardíacos com lasers, podem te ouvir com um monte de dispositivos. Quem sabe se meu celular está ouvindo nossa conversa agora?", questiona.



Para Wozniak, não há uma solução fácil para o problema. Ele levanta apenas uma ideia: que as pessoas paguem por privacidade, para as empresas manterem os dados dos usuários em segurança.