Comunicado do Business Wire :IBC

O senso de responsabilidade social na indústria está mais forte do que nunca; movimentos que defendem a diversidade e a inclusão estão ganhando impulso em um ritmo sem precedentes, sendo que há um aumento consciente nas iniciativas de empresas, causando um impacto positivo no mundo em geral. Para refletir isto e seu compromisso com a mudança na indústria, a IBC está reconhecendo pela primeira vez a responsabilidade social como parte de seu prestigioso programa de premiação com um prêmio independente - o Prêmio de Impacto Social.

A convocação para inscrições neste ano recebeu um retorno esmagador e, com tantos projetos impressionantes e impactantes, juízes foram chamados para criar três listas curtas, reconhecendo iniciativas com foco em diversidade e inclusão, minimização do impacto ambiental e melhor liderança ética. Um vencedor de cada categoria será anunciado na Cerimônia de Premiação da IBC.

"A decisão diante de nós como juízes foi tremendamente difícil. A qualidade das inscrições foi excepcionalmente alta, e todas as iniciativas apresentadas têm um propósito real", disse Ade Rawcliffe, Diretor de Diversidade para ITV e Presidente do Comissão Julgadora do Prêmio de Impacto Social. "Isto reflete o que está ocorrendo na indústria em todo o mundo", acrescentou. "Há uma mudança real, um impulso positivo não apenas para criar e conceder um ótimo conteúdo, mas relizá-lo com as melhores pessoas da mais ampla gama de origens, com envolvimento real do público e a menor influência possível no meio ambiente."

Ao reconhecer tudo, desde projetos que tornam a indústria mais inclusiva, tanto com garantia de claros planos de carreira para mulheres quanto engajando jovens e pessoas carentes, até um foco em questões sociais, como dirigir alcoolizado e a reciclagem, a lista de candidatos deste ano demonstra a amplitude dos projetos na indústria, trabalhando para melhorar o mundo ao nosso redor.

Os selecionados na categoria de Diversidade e Inclusão são:

-- Flex, uma transformação cultural da BBC para introduzir uma nova política de trabalho flexível, apoiando a progressão na carreira de homens e mulheres. Em julho de 2019, 80% das vagas da BBC foram anunciadas com trabalho flexível, tanto no Reino Unido quanto a nível mundial.

-- Broadcast Academy, que oferece um ambiente prático para desenvolver habilidades técnicas e operacionais, com ênfase particular na criação de um conjunto diversificado e multicultural de talentos e no aumento do número de mulheres na radiodifusão esportiva. A Broadcast Academy faz parte da HBS, uma empresa especializada na transmissão de eventos esportivos

-- Journalism for Juniors, uma iniciativa da Turkish broadcaster TRT que ensina jovens menos favorecidos e crianças refugiadas - na Turquia e no exterior - a contar suas histórias através do jornalismo, não apenas para incentivá-las a seguir sua carreira, mas também para entender a importância da informação confiável

Há dois finalistas na categoria de Impacto Ambiental:

-- VoxA Omnichannel Engagement Platform, um avançada e ampla plataforma de consultoria e alertas de emergência para meio bilhão de indianos que vivem nas comunidades costeiras da Índia, Gaian Solutions para o Ministério de Ciências da Terra do Governo da Índia

-- Liquid Technology, líder na reciclagem de equipamentos eletrônicos, eliminando o risco de materiais prejudiciais como cádmio, chumbo e metais de terras raras chegarem a aterros

A terceira categoria de Liderança Ética tem três finalistas:

-- Uma experiência imersiva de realidade virtual que o coloca no lugar de um motorista bêbado, experimentando suas consequências agonizantes - criada por BBDO DUBLIN e Inition para a Autoridade de Segurança Rodoviária da Irlanda (RSA)

-- Ao combinar a cinematografia ecológica e um toque criativo, a Chouette Films, membro associado da SOAS, Universidade de Londres, produz filmes com ingredientes a fim de inspirar o impacto social com a menor influência possível no meio ambiente

-- O atirador no massacre de Christchurch foi recebido na Mesquita Al Noor com as palavras "olá irmão", a TRT criou uma campanha de vídeo online para os cidadãos de todo o mundo compartilharem suas histórias sob a hashtag #hellobrother

Quem levará para casa os troféus - recentemente redesenhados e com materiais sustentáveis? Os ganhadores serão revelados na Cerimônia de Premiação IBC2019 às 18:30 de domingo, 15 de setembro. Seu ingresso para a Cerimônia de Premiação do IBC está incluso no seu passe de visitante da IBC. Inscrever-se agora: show.ibc.org/register.

