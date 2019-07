Comunicado do Business Wire :Moody's Analytics

A Moody's Analytics, um provedor global de inteligência financeira, venceu o Sistema bancário ALM do ano no 2019 Risk Technology Awards. É uma das seis categorias vencidas, abrangendo funções financeiras, contábeis, regulatórias e de crédito.

Nós ganhamos esse reconhecimento por nosso Sistema ALM RiskConfidence? que ajuda os bancos a melhorar seu desempenho financeiro com o gerenciamento de ativos e passivos de toda a empresa. Ao integrar a análise em toda a empresa, ela pode ser usada para uma variedade de necessidades normativas e de negócios, incluindo gerenciamento de risco de taxa de juros, precificação de transferência de fundos, gerenciamento de liquidez e cálculos de redução do valor recuperável do IFRS 9.

"Nosso objetivo é oferecer aos clientes uma visão completa de como resolver seus desafios relacionados a riscos", afirmou Yannick Fessler, diretor sênior de gerenciamento de produtos Banking RegTech. "Com a solução RiskConfidence, oferecemos um sistema ALM de alto valor, altamente eficiente e pronto para a nuvem, que vai muito além do conjunto de recursos típico".

Os clientes podem integrar o software RiskConfidence com outras ofertas da Moody's Analytics, incluindo modelos da nossa premiada plataforma RiskCalc?, ferramenta ImpairmentCalc? e mais, para fazer uso adicional de nossa expertise em risco de crédito.

"A abrangência do serviço prestado pelo sistema é um diferencial", afirmou um dos juízes do prêmio deste ano.

Esta vitória integra-se à nossa crescente lista de prêmios e elogios da indústria.

Sobre a Moody's Analytics

A Moody's Analytics fornece inteligência financeira e ferramentas analíticas para ajudar os líderes de negócios a tomar decisões melhores e mais rápidas. Nossa profunda experiência em riscos, recursos de informações expansivas e aplicação inovadora de tecnologia ajudam nossos clientes a navegar com confiança em um mercado em evolução. Somos conhecidos por nossas soluções líderes de mercado e premiadas, compostas de pesquisa, dados, software e serviços profissionais, montados para oferecer uma experiência perfeita ao cliente. Criamos confiança em milhares de organizações em todo o mundo, com nosso compromisso com a excelência, abordagem de mentalidade aberta e foco em atender às necessidades dos clientes. Para obter mais informações sobre a Analytics da Moody, visite nosso site ou conecte-se conosco com o Twitter e LinkedIn.

A Moody's Analytics, Inc. é uma subsidiária da Moody's Corporation (NYSE: MCO). A Moody's Corporation registrou uma receita de US$ 4,4 bilhões em 2018, com cerca de 13.200 trabalhadores a nível global e presença em 42 países.

