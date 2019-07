Britânico e americano ficam feridos na festa de São Firmino

Um britânico e um americano ficaram feridos nesta terça-feira quando os touros foram soltos nas festividades de São Firmino em Pamplona, Navarra (norte da Espanha), que atrai turistas de todo o mundo, informaram autoridades regionais.

O britânico de 49 anos fraturou o tornozelo e terá que passar por uma cirurgia, enquanto o americano de 42 anos sofreu uma lesão na cabeça durante a queda, mas deve deixar o hospital durante o dia, de acordo com as autoridades de saúde de Navarra.

Ninguém foi chifrado, ao contrário do domingo, durante o primeiro dia de festividades, quando três pessoas, incluindo dois americanos, foram atingidos pelos touros e seguem hospitalizados.

As festas de São Firmino acontecem de 6 a 14 de julho. São as mais famosas da Espanha e, todos os anos, atraem milhares de turistas do mundo inteiro.

Durante uma semana, todas as manhãs às 8h00 centenas de pessoas de camisa e calça brancas com lenço e cinto vermelhos tentam chegar o mais próximo possível de seis touros - ladeados por seis novilhos - enquanto percorrem as ruas estreitas da cidade.

O percurso termina na arena onde esses touros são mortos à tarde pelos grandes nomes das touradas.

A corrida ou "encierro" faz a cada ano vários feridos. Pelo menos 16 pessoas morreram desde 1911, a última em 2009. Em 2018, 42 ficaram feridas bur-ds-mg/lch/mr