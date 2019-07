Ataque do Taleban no Afeganistão mata 14 antes de reunião de paz

Um ataque do Taleban contra uma instalação de segurança do governo no Afeganistão matou neste domingo, dia 7, ao menos 14 pessoas e deixou mais de 180 feridos, entre eles crianças, horas antes de uma reunião no Catar para preparar o terreno a negociações de paz. O Taleban assumiu a autoria do ataque com um carro-bomba na cidade de Ghazni, perto de um escritório do serviço de inteligência do Afeganistão. (Com agências internacionais).