Navio de cruzeiro perde controle e quase bate em iate de turismo em Veneza

Embarcação de cruzeiro de cerca de 300 metros de comprimento ia em direção a um iate de 50 metros (foto: Roberto Ferrucci/AFP)

Um mês após a colisão de um navio de cruzeiro contra o cais e um barco em Veneza, uma tragédia foi evitada na noite de domingo, quando um desses gigantes do mar perdeu o controle e quase colidiu com um iate turístico.





O navio de"Costa Deliziosa", com quase 300 metros de comprimento e capaz de transportar cerca de 3.000 pessoas, estava prestes a deixar a lagoa veneziana sob uma tempestade e ventos fortes, puxado por rebocadores, segundo um vídeo postado pelo escritor e artista veneziano Roberto Ferrucci em seu site.Devido ao, perdeu o controle e quase colidiu com oque estava ancorado não muito longe da famosa Praça de São Marcos, o que causou pânico a bordo.Os membros dado iate, um barco de 50 metros que parece pequeno ao lado do cruzeiro, correram para o cais, informou a agência AGI.do "Costa Deliziosa" conseguiu evitar o acidente e direcioná-lo para a saída da lagoa sem problema.O incidente alimentou a controvérsia sobre os danos infligidos à cidade italiana - inscrita juntamente com sua lagoa na herança universal da UNESCO - e seu frágil ecossistema dos enormes navios de cruzeiro que navegam pelos

Tripulação do iate entrou em pânico e algumas pessoas chegaram a pular para o cais (foto: Roberto Ferrucci/AFP)

Dois acidentes em cinco semanas

Há apenas cinco semanas, um acidente com outro cruzeiro deixou quatro pessoas feridas e cenas de pânico entre os turistas.



Vítima de um problema no motor, o "MSC Opera", que pode transportar até 2.680 passageiros e navegar pelo canal Giudecca, atingiu um cais antes de colidir com um navio turístico, o "River Countness".



Imagens de vídeo amadoras postadas no Twitter mostraram os turistas em terra correndo para ver a embarcação de 275 metros e 13 andares.



A presença destes cruzeiros na cidade é tanta que as chaminés desses enormes barcos já fazem parte da paisagem por trás dos campanários e pontes da cidade emblemática, jóia da arquitetura bizantina.



Os ecologistas acusam os cruzeiros de contribuir para a erosão das fundações da cidade, regularmente inundadas.



Em novembro de 2017, a Itália adotou um plano de desenvolvimento da lagoa para apoiar a atividade lucrativa dos navios de cruzeiro, embora modificando sua rota.



O objetivo é que, com a construção de um novo terminal marítimo, os grandes navios não cruzem mais o canal Giudecca, que faz fronteira com a praça São Marcos.



"Eu já pedi uma inspeção para controlar o que aconteceu em Veneza", afirmou o ministro italiano de Transportes e Infraestrutura, Danilo Toninelli, em sua página do Facebook nesta segunda-feira.



"Toninelli poderá entrar para a história como o 'ministro dos desastres' que paralisou um dos ministérios mais estratégicos para o crescimento do país", criticou Roberto Morassut, responsável pela Infraestrutura do Partido Democrata (PD, centro esquerda), a principal força de oposição.