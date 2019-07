O presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, parabenizou o novo primeiro-ministro da Grécia, Kyriakos Mitsotakis, por sua vitória nas eleições deste domingo, mas ressaltou que ainda há "muito a ser feito" na economia do país.



Nos últimos anos, uma crise financeira levou a Grécia a uma situação de alto endividamento e quase causou a expulsão do país da zona do euro. Em carta a Mitsotakis, Juncker afirmou ter "plena confiança" na capacidade do novo premiê e do povo grego de "dar início a um novo capítulo, mais promissor, na história da Grécia". Fonte: Associated Press.